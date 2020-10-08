В Шкловском районе мать соврала о травмах сына - защищала подростка-мотоциклиста при ДТП

Источник материала: Tut.by

В Шкловском районе подросток-бесправник на мотоцикле сбил соседского мальчика. Ребенок получил серьезные травмы, а мать потерпевшего хотела защитить 14-летнего соседа и скрыть факт ДТП.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Авария произошла 24 сентября, сообщили TUT.BY в ГАИ области. 14-летний подросток, не имея права управления транспортом, ехал на мотоцикле и сбил соседского мальчика.

Ребенок получил серьезные травмы. Но в больнице его мать соврала: сказала, что мальчик пострадал, упав с лестницы второго этажа.

Разбирательство по делу продолжается.