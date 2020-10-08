СК завершил расследование аварии в Борисовском районе, в которой погибли шесть человек

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование о ДТП на трассе М1 в Борисовском районе, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Напомним, авария произошла вечером 17 мая водитель Renault ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении города Крупки. На 461-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Geely Atlas и автопоезд DAF. В результате ДТП погибли шесть человек — три парня и три девушки, находившихся в салоне Renault.

Следователи установили, что Renault принадлежал погибшему в ДТП 30-летнему жителю Борисова. Он же в момент происшествий находился за рулем. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, в крови водителя содержалось 2,1 промилле этилового спирта. Мужчина употреблял алкоголь в том числе и во время поездки, предшествовавшей ДТП.



Фото: СК Беларуси

Ранее водитель более 25 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе четыре раза за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, один раз за нарушение ПДД пешеходом в состоянии алкогольного опьянения, по одному разу за совершение ДТП и оставление места аварии.

— Окончательная правовая оценка ситуации дана по ч. 5 ст. 317 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) УК Беларуси. В связи со смертью водителя Renault производство по уголовному дело прекращено, — проинформировали в СК.

В ходе расследования следователи направили в Совет Министров предложения по внесению изменений в технические нормативно-правовые акты, касающиеся установки ограждений между встречными полосами, и обустройству автомобильных дорог дорожным ограждением. Это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и созданию условий для максимальной защищенности участников дорожного движения.