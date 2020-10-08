Hyundai показал первые изображения «горячего» хэтчбека i20 N

Источник материала: Tut.by

В скором времени «пятидверка» Hyundai i20 нового поколения обретет полноценную «заряженную» версию, которая составит конкуренцию моделям Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI.





Над будущей новинкой, которая составит компанию уже продающимся i30 N и Veloster N, работают специалисты спортивного подразделения N в Корее. Подробностями создатели делиться пока не спешат, но интерес публики уже подогревают — на днях Hyundai поделилась первыми тизерами i20 N, на которых засветились некоторые элементы внешности «горячего» хэтчбека.





От исходного хэтчбека N-версия будет отличаться более агрессивным обвесом с окрашенными в красный цвет сплиттером на переднем бампере и порогами, перенастроенной подвеской с уменьшенным дорожным просветом, более эффективными тормозами с красными суппортами и укрупненными колесными дисками.

По предварительны данным, под капот i20 N получит бензиновую турбо-«четверку» объемом 1,6 л мощностью около 200 л.с. Компанию 6-ступенчатой «механике», как ожидается, составит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Все подробности о i20 N обещают рассекретить в ближайшее время — рыночный дебют корейской «зажигалки» запланирован на первую половину следующего года.