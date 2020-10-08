ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Hyundai показал первые изображения «горячего» хэтчбека i20 N

08.10.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В скором времени «пятидверка» Hyundai i20 нового поколения обретет полноценную «заряженную» версию, которая составит конкуренцию моделям Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI.


Над будущей новинкой, которая составит компанию уже продающимся i30 N и Veloster N, работают специалисты спортивного подразделения N в Корее. Подробностями создатели делиться пока не спешат, но интерес публики уже подогревают — на днях Hyundai поделилась первыми тизерами i20 N, на которых засветились некоторые элементы внешности «горячего» хэтчбека.


От исходного хэтчбека N-версия будет отличаться более агрессивным обвесом с окрашенными в красный цвет сплиттером на переднем бампере и порогами, перенастроенной подвеской с уменьшенным дорожным просветом, более эффективными тормозами с красными суппортами и укрупненными колесными дисками.

По предварительны данным, под капот i20 N получит бензиновую турбо-«четверку» объемом 1,6 л мощностью около 200 л.с. Компанию 6-ступенчатой «механике», как ожидается, составит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Все подробности о i20 N обещают рассекретить в ближайшее время — рыночный дебют корейской «зажигалки» запланирован на первую половину следующего года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В скором времени «пятидверка» Hyundai i20 нового поколения обретет полноценную «заряженную» версию, которая станет соперничать с моделями Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поможем разобраться. А вы пробовали работать с ценными бумагами?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика