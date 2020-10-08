Рыгор Костусев: Политический кризис может перерасти в потерю суверенитета

24 октября состоится очередной отчетно-выборный съезд Партии БНФ.

Накануне в Минске прошел последний предсъездовский Сойм, на котором сформулирована дорожная карта по выходу из кризиса: 10 шагов к национальному диалогу.





Как видит Партия БНФ разрешение политического кризиса в стране? Об этом разговор «Белорусского партизана» с председателем партии Рыгором Костусевым.





- 3 октября Сойм Партии БНФ озвучил 10 шагов по выходу Беларуси из политического кризиса. Предложенные 10 шагов, по нашему мнению, дают шанс нейтрализовать угрозы. Которые сейчас стоят перед Беларусью. Нас очень беспокоит сложившаяся ситуация, в результате которой Беларусь может потерять суверенитет и независимость.





Хочу отметить, что дополнительная нагрузка на экономическую и социальную модель в преддверии зимы может вызвать и экономический кризис; фактически кризис уже наступил, однако то, что может пройти зимой. Станет коллапсом для белорусской экономики. Только за август, по данным Нацбанка, Беларусь потеряла 15,8% всех золотовалютных запасов, сколько мы еще потеряем до нового года, если ситуация будет развиваться такими темпами? Страна может остаться без золотовалютных резервов, а кредиты Российской Федерации, которые получает Минск , идут на погашение выделенных ранее кредитов.





Наши 10 шагов – посыл не только к Александру Лукашенко, но и ко всем чиновникам. Мы не должны отождествлять существующий режим только с именем Лукашенко: режим –десятки, сотни тысяч чиновников и в Минске, и в регионах, которые поддерживают Лукашенко. Александр Лукашенко сядет на самолет и улетит за границу, а подавляющее число чиновников останутся здесь; они должны в конце концов понять, что у нас одна общая страна – Беларусь, и ее необходимо спасать. Наши предложения - работать на сохранение суверенитета и независимость страны.





- Фактически Партия БНФ предлагает отыграть время обратно и начать отношения с чистого листа?





- Со стороны так, возможно, и кажется. Всем нам хотелось бы получить положительный результат сразу. Но хотеть и иметь возможность – две большие разницы, наши хотелки не всегда соответствуют нашим возможностям. Поэтому мы и предлагаем проделать желаемый путь постепенно, сделать 10 шагов и выйти из политического кризиса. Это позволит не достичь экономического дна, избежать экономического обвала, который светит всей стране.





- Но народ требует безотлагательного ухода Лукашенко, а Лукашенко, в свою очередь, кормит общество сказками про «конституционную реформу», которую можно растянуть и на год, и на пять.





& ; v>- Действительно. Лукашенко любыми средствами стремится сохранить власть в своих руках; мы видим, что он стремится сохранить свою власть на целую пятилетку. Но таким образом тянет Беларусь в бездну. Понимает он это или не понимает? Мне кажется, не совсем он это понимает: надо учитывать, как ему преподносят происходящее и окружение, и государственные СМИ. А там царит некая эйфория, удовлетворение своей деятельностью. Но чиновники должны понять, что все, что они делают, - это преступление, а доведение экономики до краха приведет только к тому, что Беларусь окажется в составе Российской Федерации. А это значит, что чиновники работают в пользу Кремля. А из Кремля мы слышим открытые призывы к Беларуси – «вернуться домой», вернуться в состав России. С политической точки зрения это совершенно неприемлемо, но российские чиновники позволяют себе открыто заявлять, что их интерес – в территориальном присоединении Беларуси, и других стран бывшего СССР к российской империи. И мы прекрасно понимаем, почему так происходит: нынешнему руководителю РФ необходим новый «успех» в виде очередного Крыма.





Свои предложения мы озвучили. Мяч на стороне белорусской власти. Тем более, что многие тезисы послания Партии БНФ перекликаются с заявлением, которое подписали 10 зарегистрированных партий в сентябре. На нее власти отреагировали крайне нервно, начав перерегистрацию партий. Казалось бы, одно только заявление, но какая реакция!





- Наибольшей угрозой для суверенитета Беларуси как раз является Лукашенко, который призвал Россию к военному вмешательству во внутренние дела Беларуси. Не логичнее ли добиваться скорейшей отставки Лукашенко, а не требовать переговоров с ним?





- Главное требование, изложенное в совместном заявлении 10 партий, - повторные выборы в течение шести месяцев. Лукашенко и чиновникам более всего не понравился именно этот пункт. Новые справедливые выборы, без фальсификаций – эти выборы Лукашенко не выиграет, он однозначно их проиграет. Можно назвать это отставкой Лукашенко, только более мирной. Но мы знаем точно, что и накануне голосования на президентских выборах на границе с Беларусью стояли российские силовики, готовые войти в страну – в зависимости от развития событий в нашей стране после 9 августа. Ситуация такова, что Путин и без просьбы Лукашенко может ввести силовые структуры на территорию Беларуси, чтобы задушить более мощные протеста (по договору о КСОР). Не учитывать фактор Кремля – неправильно. Поэтому мы и предлагаем переговоры – пусть процесс идет медленнее, но без необратимых последствий для Беларуси.





- Как вы оцениваете предложения о том, чтобы Путин выступал в качестве миротворца, или медиатора, на переговорах по урегулированию политического кризиса?





- Примеры других стран, в которых Россия стремилась выступить миротворцем (Приднестровье, Абхазия, Осетия, Донецк, Луганск) – Беларусь может повторить их судьбу в случае, если Россию допустить в качестве миротворца. Поэтому и для меня лично, и для Партии БНФ такой вариант полностью неприемлем.



