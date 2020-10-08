Новый посол Ватикана прибудет в Беларусь в воскресенье









"Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич прибудет в Минск в воскресенье, 11 октября", - говорится в сообщении РКЦ.





Папа Римский Франциск назначил архиепископа Анте Йозича новым апостольским нунцием в мае этого года. Йозич сменил на этом посту Габора Пинтера, который уехал работать в Гондурас. Пинтер занимал пост апостольского нунция в Беларуси с мая 2016 года.





Новый апостольский нунций родился в 1967 году в городе Триль, рукоположен в священники был в 1992 году и через три года начал готовиться к дипломатической карьере. Первое посольство - в Индии, потом с 2003 по 2009 год работал секретарем в Нунциатуре в Москве, после чего был направлен Ватиканом на дипломатическую работу на Филиппины, затем в Кот-Д'Ивуар.





Новый нунций владеет, кроме родного хорватского языка, еще девятью – итальянским, английским, испанским, французским, португальским, немецким, китайским, русским и польским.



