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Новый посол Ватикана прибудет в Беларусь в воскресенье

08.10.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Апостольский нунций Анте Йозич прибудет в Беларусь 11 октября, сообщил в четверг портал Римско-католической церкви в республике.



"Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич прибудет в Минск в воскресенье, 11 октября", - говорится в сообщении РКЦ.

Папа Римский Франциск назначил архиепископа Анте Йозича новым апостольским нунцием в мае этого года. Йозич сменил на этом посту Габора Пинтера, который уехал работать в Гондурас. Пинтер занимал пост апостольского нунция в Беларуси с мая 2016 года.

Новый апостольский нунций родился в 1967 году в городе Триль, рукоположен в священники был в 1992 году и через три года начал готовиться к дипломатической карьере. Первое посольство - в Индии, потом с 2003 по 2009 год работал секретарем в Нунциатуре в Москве, после чего был направлен Ватиканом на дипломатическую работу на Филиппины, затем в Кот-Д'Ивуар.

Новый нунций владеет, кроме родного хорватского языка, еще девятью – итальянским, английским, испанским, французским, португальским, немецким, китайским, русским и польским.
 
Теги: Минск
 
 
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Апостольский нунций Анте Йозич прибудет в Беларусь 11 октября, сообщил в четверг портал Римско-католической церкви в республике.
 
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