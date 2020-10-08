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Apple потребовала от Дурова закрыть 3 телеграм-канала с данными белорусских силовиков
Источник материала: Партизан
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple требует закрыть три тelegram-канала, используемых в Беларуси для раскрытия данных о своих оппонентах.
«Их обеспокоенность сводится к тому, что публикация личной информации о силовиках и пропагандистах может спровоцировать насилие», - сообщает Дуров.
«Я считаю, что это не однозначная ситуация, и я бы предпочел бы оставить каналы, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я полагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», - резюмировал Дуров.
Он призвал всех в комментариях к посту поделиться своим мнением, придерживаясь темы и используя английский язык.
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple требует закрыть три тelegram-канала, используемых в Беларуси для раскрытия данных о своих оппонентах.
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