В Варшаве появилась «Площадь Перемен» в честь восставшего минского двора на Червякова – легенды для беларусов

Источник материала: KYKY

В Варшаве в знак солидарности с беларусами торжественно открыли «Площадь Перемен», передает Polskie Radio. Название этого места созвучно ставшему легендой двору на улице Червякова в Минске, где местные жители день за днем спасают мурал с «Диджеями Перемен» от коммунальщиков.

Варшавская «Площадь Перемен» расположилась во дворе кафе-клуба Młodsza Siostra («Младшая сестра»). Эта площадь — не место для протестов, у нее другие задачи, говорит автор проекта, известная в Польше художница родом из Беларуси Яна Шостак. По ее словам, здесь беларусы, которых несогласие с режимом Лукашенко и репрессии со стороны беларуских властей вынудили покинуть страну, могут получить помощь, поддержку и обрести новых знакомых.

Об истории появления варшавской «Площади Перемен» рассказывает Александр Лапко, организатор интеллектуальной игры Jack Quiz и Международных чемпионатов «Что? Где? Когда?» в Варшаве:

«Мы не могли после тех [президентских] выборов, после 9, 10, 11 августа, после того, что случилось в Минске и других городах, оставаться равнодушными. И разные активисты и беларуские организации решили объединить усилия для помощи Беларуси, беларусам, которые находятся сейчас в стране, тем, кому пришлось уехать по политическим причинам.

Мы организовали такой Центр беларуской солидарности в Варшаве для совместной работы. Это более 14 организаций, различных инициатив и просто активных граждан Беларуси, проживающих сейчас в Варшаве. Еще 9 августа беларусы начали собираться возле Дворца культуры и науки в баре Studio, чтобы проводить там вместе время, обсуждать, что происходит в стране, поддерживать друг друга. Бар Studio стал одной такой точкой. Мы решили предложить еще одну альтернативу, потому что беларусов все больше и больше появляется. Беларусы — такой народ партизанский, оказывается, что нас тут очень много, и места нужно еще больше.

И такая идея возникла, инициатором которой стала Яна Шостак, сделать кафе-клуб Młodsza Siostra в районе Повисле таким местом. Вместе родилась такая идея сделать «Площадь Перемен», площадь-побратим минской площади. Вот у нас есть уже «Диджеи Перемен» – мурал, с которым борются беларуские власти, но никак не могут побороть. И здесь мы хотим устраивать различные культурные мероприятия, встречи, обсуждения, дискуссии, панели».

На открытии варшавской «Площади Перемен» речь произнес член президиума КС Павел Латушко:

«Всех нас объединяет только одна цель — мы хотим, чтобы в Беларуси началось построение демократического государства. Потому что демократическое общество строится фактически уже на наших глазах. Люди не соглашаются с насилием, с фальсификацией, люди хотят перемен. И то, что открываются такие «Площади» и в Минске, и за границей Беларуси — это инициатива, стоящая наследования. Хорошо, если бы в каждой европейской столице открылась «Площадь Перемен», перемен в Беларуси для лучшей новой жизни.

Мы помним из польской истории, и очень важно, что поляки помнят «Солидарность». Тот исторический, но и драматический момент как исходную точку, изменившую ситуацию Польши. И вот эта солидарность польского народа с беларуским для нас сегодня чрезвычайно важна. Так же, как поддержка народов двух стран, в том числе демократической общественности Российской Федерации. Например, накануне открытия в Варшаве «Площади Перемен» деятели правозащитных организаций в России обратились с письмом в Координационный совет со словами поддержки. Мне хотелось бы, чтобы никто не оставался равнодушным к тому, что происходит в нашей стране. Мы не можем представить себе ситуацию в 21 веке, что мир, свободная Европа будут молчать, когда людей бьют, преследуют, бросают в тюрьму. Я уверен, что все больше и больше гражданское общество в мире будет объединяться и солидаризироваться с беларусами».