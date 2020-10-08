Дело о ДТП с шестью погибшими закрыли — в связи с гибелью виновника

Источник материала: Onliner

В результате выезда на встречную полосу и столкновения с Geely и автопоездом легковой Renault разорвало на две части, шестерых человек выбросило из салона, все они погибли. Это произошло 17 мая 2020 года. Изначально сообщалось, что вся компания находилась в нетрезвом состоянии. Сегодня в СК, сообщив о прекращении дела, распространили и другие подробности.

Ранее сообщалась следующая информация: «Автомобиль принадлежал 30-летнему жителю Борисова. Мужчина в 2018 году лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. В воскресенье трое молодых людей (27-летний и двое 21-летних) с тремя несовершеннолетними девушками отмечали день рождения на природе и распивали спиртные напитки. После этого компания (первая) переместилась к магазину, где познакомилась с двумя мужчинами (вторая компания). Один из них и был владельцем и водителем Renault. Один парень (из первой компании) предложил поехать к нему домой. В машину сели все восемь человек. Когда приехали, он покинул группу, остался дома. Там не удалось продолжить празднование. Решили поехать к одному из новых знакомых (из второй компании) в дом в Крупском районе. Все семеро поместились в Renault и поехали по М1. По пути 21-летнего юношу высадили. Буквально через несколько минут случилось ДТП».





В момент аварии в Renault находились три парня и три девушки. Renault двигался по М1 в направлении Крупок, на сухом ровном участке дороги выехал на полосу встречного движения, сначала столкнулся по касательной траектории с Geely Atlas. Ударом Renault откинуло на автопоезд DAF, разрезало на две части, в салоне никого не осталось. Водители Geely и DAF не пострадали. Эти сведения подтверждает и сегодняшнее сообщение СК.





«Renault принадлежал погибшему в ДТП 30-летнему жителю Борисова, он же в момент происшествия находился за рулем, — поделились новыми сведениями следователи. — В крови водителя содержалось 2,1 промилле алкоголя. Мужчина употреблял алкоголь в том числе и во время поездки, предшествовавшей ДТП. Ранее он более 25 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе: четыре раза за управление в состоянии опьянения, один раз за нарушение ПДД пешеходом в состоянии опьянения, по одному разу за совершение ДТП и оставление места ДТП».





Окончательная правовая оценка ситуации дана по ч. 5 ст. 317 УК РБ («Нарушение ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц»). В связи со смертью водителя Renault производство по уголовному дело прекращено.

Во время обсуждения обстоятельств этой аварии мы поднимали вопрос об отсутствии ограждения на данном участке главной магистрали страны: «Последний участок с тросовым ограждением встречается на 450-м километре трассы. А ДТП случилось на 461-м км дороги. Решение о том, что М1 должна полностью быть застроена разделительным ограждением, было принято еще в 2011 году. Эта мысль была озвучена как следствие повышения скоростного максимума до 120 км/ч. Однако план не утвердили. Взамен было принято решение построить туалет. Стоимость каждого такого сооружения приближается к 1 млн долларов с учетом отвода земли. И возводили их не параллельно усовершенствованию дороги, а взамен».





В СК сегодня сообщили, что направили в Совмин предложения по внесению изменений в технические нормативно-правовые акты, касающиеся установки ограждений между встречными полосами, и обустройству автомобильных дорог дорожным ограждением. По мнению следователей, это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и созданию условий для максимальной защищенности участников дорожного движения.

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