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Дело о ДТП с шестью погибшими закрыли — в связи с гибелью виновника
Источник материала: Onliner
В результате выезда на встречную полосу и столкновения с Geely и автопоездом легковой Renault разорвало на две части, шестерых человек выбросило из салона, все они погибли. Это
Ранее сообщалась следующая информация: «Автомобиль принадлежал 30-летнему жителю Борисова. Мужчина в 2018 году лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. В воскресенье трое молодых людей (27-летний и двое 21-летних) с тремя несовершеннолетними девушками отмечали день рождения на природе и распивали спиртные напитки. После этого компания (первая) переместилась к магазину, где познакомилась с двумя мужчинами (вторая компания). Один из них и был владельцем и водителем Renault. Один парень (из первой компании) предложил поехать к нему домой. В машину сели все восемь человек. Когда приехали, он покинул группу, остался дома. Там не удалось продолжить празднование. Решили поехать к одному из новых знакомых (из второй компании) в дом в Крупском районе. Все семеро поместились в Renault и поехали по М1. По пути 21-летнего юношу высадили. Буквально через несколько минут случилось ДТП».
В момент аварии в Renault находились три парня и три девушки. Renault двигался по М1 в направлении Крупок, на сухом ровном участке дороги выехал на полосу встречного движения, сначала столкнулся по касательной траектории с Geely Atlas. Ударом Renault откинуло на автопоезд DAF, разрезало на две части, в салоне никого не осталось. Водители Geely и DAF не пострадали. Эти сведения подтверждает и сегодняшнее сообщение СК.
«Renault принадлежал погибшему в ДТП 30-летнему жителю Борисова, он же в момент происшествия находился за рулем, — поделились новыми сведениями следователи. — В крови водителя содержалось 2,1 промилле алкоголя. Мужчина употреблял алкоголь в том числе и во время поездки, предшествовавшей ДТП. Ранее он более 25 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе: четыре раза за управление в состоянии опьянения, один раз за нарушение ПДД пешеходом в состоянии опьянения, по одному разу за совершение ДТП и оставление места ДТП».
Окончательная правовая оценка ситуации дана по ч. 5 ст. 317 УК РБ («Нарушение ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц»). В связи со смертью водителя Renault производство по уголовному дело прекращено.
Во время обсуждения обстоятельств этой аварии мы
В СК сегодня сообщили, что направили в Совмин предложения по внесению изменений в технические нормативно-правовые акты, касающиеся установки ограждений между встречными полосами, и обустройству автомобильных дорог дорожным ограждением. По мнению следователей, это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и созданию условий для максимальной защищенности участников дорожного движения.
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В результате выезда на встречную полосу и столкновения с Geely и автопоездом легковой Renault разорвало на две части, шестерых человек выбросило из салона, все они...
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