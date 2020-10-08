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Windows 10 будет спрашивать, для чего вы используете PC
Источник материала: Onliner
Microsoft тестирует в Windows 10 новый экран, который будет появляться в процессе установки и уточнять у пользователя, для чего он использует компьютер. Таким образом система будет автоматически подстраиваться под геймеров, творческих людей и семейный вариант использования компьютера.
Скриншот экрана появился в
Если будет выбран вариант семейного использования компьютера, то система в первую очередь поможет настроить несколько профилей на компьютере. А если будет выбран вариант для геймеров, то им «подсунут» свой набор подготовленных опций.
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i5 10210U 1600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX330 2 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
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Microsoft тестирует в Windows 10 новый экран, который будет появляться в процессе установки и уточнять у пользователя, для чего он использует компьютер. Таким образом...
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