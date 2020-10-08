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Windows 10 будет спрашивать, для чего вы используете PC

08.10.2020 17:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft тестирует в Windows 10 новый экран, который будет появляться в процессе установки и уточнять у пользователя, для чего он использует компьютер. Таким образом система будет автоматически подстраиваться под геймеров, творческих людей и семейный вариант использования компьютера.

Скриншот экрана появился в Windows Insider Blog. Пока он используется в тестовом режиме и не меняет конфигурацию системы. В будущем, если фича приживется, экран будет возникать при свежей установке или переустановке системы.

Если будет выбран вариант семейного использования компьютера, то система в первую очередь поможет настроить несколько профилей на компьютере. А если будет выбран вариант для геймеров, то им «подсунут» свой набор подготовленных опций.

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Microsoft тестирует в Windows 10 новый экран, который будет появляться в процессе установки и уточнять у пользователя, для чего он использует компьютер. Таким образом...
 
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