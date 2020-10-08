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Представлен Mercedes-Benz Actros F — бюджетная версия флагманского тягача Daimler Trucks

08.10.2020 17:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Mercedes-Benz Actros F — это то, чего так ждали многие перевозчики Европы. Наконец-то в Daimler Trucks поняли, что существует большое количество потенциальных заказчиков, которым нужен «просто грузовик», а не гаджет с колесами.

В последние несколько лет базовый Actros становился все более и более компьютеризированным и, если так можно выразиться, «дигитализованным». Дошло до того, что привычные многим водителям шкалы приборов заменили на экраны, а зеркала заднего вида на видеокамеры.

«Верните все как было!» — словно кричали многие. И в Mercedes-Benz их услышали и создали «как бы новую» модель, буква F в названии которой обозначает Funtionality, «Функциональность».

Представлен Mercedes-Benz Actros F — бюджетная версия флагманского тягача Daimler Trucks

Внешне это все тот же старый добрый Actros, только из него убрали ненужные многим «навороты».

Представлен Mercedes-Benz Actros F — бюджетная версия флагманского тягача Daimler Trucks

Боже, на приборной панели старые добрые циферблаты. А камер заднего вида вместо привычных зеркал нет и в помине. Снова все как у «нормальных» грузовиков. Многие такому «шагу назад» только рады, тем более что и в конечной цене это сразу заметно.

Представлен Mercedes-Benz Actros F — бюджетная версия флагманского тягача Daimler Trucks

В продажу «новинка» поступит в январе 2021 года и будет доступна в 17 модификациях на рынках 24 государств Евросоюза, а также в некоторых странах за пределами ЕС.

Mercedes-Benz GLC-Класс I (X253) AMG пакет, 2017 г.в., 27 500 км
черный, внедорожник, дизель 2.1 л, автоматическая, полный привод
91 455 р.
34 900$ / 29 676€
Mercedes-Benz GLC-Класс I (X253) GLC200 4MATIC, 2019 г.в., новый
синий, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
138 373 р.
52 804$ / 44 900€
Mercedes-Benz GLC-Класс GLC300 4MATIC Особая серия, 2019 г.в., новый
внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
135 480 р.
51 700$ / 43 961€
Автобарахолка
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Mercedes-Benz Actros F — это то, чего так ждали многие перевозчики Европы. Наконец-то в Daimler Trucks поняли, что существует большое количество потенциальных заказчиков, которым...
 
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