Представлен Mercedes-Benz Actros F — бюджетная версия флагманского тягача Daimler Trucks

Источник материала: Onliner Mercedes-Benz Actros F — это то, чего так ждали многие перевозчики Европы. Наконец-то в Daimler Trucks поняли, что существует большое количество потенциальных заказчиков, которым нужен «просто грузовик», а не гаджет с колесами.

В последние несколько лет базовый Actros становился все более и более компьютеризированным и, если так можно выразиться, «дигитализованным». Дошло до того, что привычные многим водителям шкалы приборов заменили на экраны, а зеркала заднего вида на видеокамеры.

«Верните все как было!» — словно кричали многие. И в Mercedes-Benz их услышали и создали «как бы новую» модель, буква F в названии которой обозначает Funtionality, «Функциональность».





Внешне это все тот же старый добрый Actros, только из него убрали ненужные многим «навороты».





Боже, на приборной панели старые добрые циферблаты. А камер заднего вида вместо привычных зеркал нет и в помине. Снова все как у «нормальных» грузовиков. Многие такому «шагу назад» только рады, тем более что и в конечной цене это сразу заметно.





В продажу «новинка» поступит в январе 2021 года и будет доступна в 17 модификациях на рынках 24 государств Евросоюза, а также в некоторых странах за пределами ЕС.