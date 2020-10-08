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Какие страны отозвали послов из Минска

08.10.2020 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

После того, как Евросоюз ввел санкции против 44 белорусских чиновников, Минск потребовал от Польши и Литвы сократить дипломатическое присутствие в Беларуси. 

Sputnik
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Своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия. Литовский и польский послы уехали 5 октября, немецкий – 6 октября. Чуть позже в знак солидарности с коллегами из Европейского союза послы Латвии и Эстонии были отозваны в Ригу и Таллинн соответственно.

Сегодня 8 октября также стало известно, что своих послов отзывают Чехия и Словакия, а также Болгария.

 
Теги: Минск
 
 
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