Польская компания купила Горынский агрокомбинат

Источник материала: Ежедневник

фото: media-polesye.by

Предприятие было продано с третьей попытки за 9,3 миллиона рублей.

В Столинском районе с третьей попытки продан Горынский агрокомбинат. Его владельцем стало ООО «Рольник» – зарегистрированное в Столинском районе предприятие с иностранным капиталом, сообщает «Медиа-Полесье ».

Цена сделки – 9,3 млн рублей. Четверть от этой суммы уже уплачена, оставшуюся часть новый владелец внесёт равными долями с индексацией в течение пяти лет.

Как рассказал заместитель директора Горынского агрокомбината Николай Торчило, новый собственник обязуется сохранить профиль предприятия, то есть, продолжит заниматься переработкой овощей, ягод и фруктов, выпуском консервированной продукции. Сохранится и среднесписочная численность работников.

«Рольник» имеет консервные заводы в Европе, а также опыт делового сотрудничества с Горынским агрокомбинатом, финансировал выпуск востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции.

В частности, выращенный на землях Столинского района и законсервированный в цехах агрокомбината зелёный горошек уходил потребителю под крышкой «Рольник».