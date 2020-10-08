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Польская компания купила Горынский агрокомбинат
08.10.2020 18:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: media-polesye.by
Предприятие было продано с третьей попытки за 9,3 миллиона рублей.
В Столинском районе с третьей попытки продан Горынский агрокомбинат. Его владельцем стало ООО «Рольник» – зарегистрированное в Столинском районе предприятие с иностранным капиталом, сообщает
Цена сделки – 9,3 млн рублей. Четверть от этой суммы уже уплачена, оставшуюся часть новый владелец внесёт равными долями с индексацией в течение пяти лет.
Как рассказал заместитель директора Горынского агрокомбината Николай Торчило, новый собственник обязуется сохранить профиль предприятия, то есть, продолжит заниматься переработкой овощей, ягод и фруктов, выпуском консервированной продукции. Сохранится и среднесписочная численность работников.
«Рольник» имеет консервные заводы в Европе, а также опыт делового сотрудничества с Горынским агрокомбинатом, финансировал выпуск востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции.
В частности, выращенный на землях Столинского района и законсервированный в цехах агрокомбината зелёный горошек уходил потребителю под крышкой «Рольник».
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Предприятие было продано с третьей попытки за 9,3 миллиона рублей.
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