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Представитель костела: «делом Кондрусевича» занимаются юристы
Источник материала: Навiны
Юристы работают над решением проблемы возвращения в страну митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ) ксендз Юрий Санько, на прошлой неделе католический иерарх получил ответ на свой запрос из Министерства внутренних дел Беларуси — ведомства, которое ранее признало его паспорт недействительным, на основании чего Кондрусевича не впустили на родину. Содержание письма сводилось к тому, что продолжается проверка наличия у архиепископа иного гражданства.
«Сейчас идет работа с юристами для обращения в вышестоящие инстанции», — сказал ксендз Санько.
31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство.
Спустя две недели официальный портал костела в Беларуси со ссылкой на главу Госпогранкомитета Александра Лаппо сообщил, что Кондрусевича не пустили в Беларусь, поскольку милиция объявила его паспорт недействительным.
В середине сентября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил журналистам, что ведомство выясняет моменты, связанные с возможным наличием у архиепископа действительного иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.
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Юристы работают над решением проблемы возвращения в страну митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
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