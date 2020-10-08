ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель костела: «делом Кондрусевича» занимаются юристы

08.10.2020 18:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Юристы работают над решением проблемы возвращения в страну митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Представитель костела: «делом Кондрусевича» занимаются юристы

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ) ксендз Юрий Санько, на прошлой неделе католический иерарх получил ответ на свой запрос из Министерства внутренних дел Беларуси — ведомства, которое ранее признало его паспорт недействительным, на основании чего Кондрусевича не впустили на родину. Содержание письма сводилось к тому, что продолжается проверка наличия у архиепископа иного гражданства.

«Сейчас идет работа с юристами для обращения в вышестоящие инстанции», — сказал ксендз Санько.

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство.

Спустя две недели официальный портал костела в Беларуси со ссылкой на главу Госпогранкомитета Александра Лаппо сообщил, что Кондрусевича не пустили в Беларусь, поскольку милиция объявила его паспорт недействительным.

В середине сентября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил журналистам, что ведомство выясняет моменты, связанные с возможным наличием у архиепископа действительного иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юристы работают над решением проблемы возвращения в страну митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь поставляет нефтепродукты в России через биржу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика