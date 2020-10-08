Болгария и Чехия также отзывают послов из Минска

Болгария и Чехия отзывают для консультаций своих послов в Беларуси.





Как сообщила 8 октября министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева в «Твиттере», «этим решением мы выражаем солидарность и поддержку нашим партнерам по ЕС Литве и Польше».

4 октября болгарское внешнеполитическое ведомство поддержало заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, который назвал безосновательным и достойным сожаления требование белорусских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить дипломатические представительства в Минске.

«Мы сожалеем о попытке Минска поделить страны ЕС на «хороших» и «плохих», несмотря на наше единодушие в осуждении действий белорусских властей», — отмечалось в комментарии МИД Болгарии.

8 октября пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сообщила информагентству ЧТК, что в знак солидарности из Минска для консультаций будет отозван посол этой страны. По ее словам, консультации будут длиться примерно неделю.

Помимо Болгарии и Чехии своих послов из Минска в знак солидарности с Литвой и Польшей отозвали Германия, Латвия, Словакия и Эстония. Посол Франции уехал раньше в связи с окончанием дипмиссии, новый пока не приехал.

Белорусские власти отозвали послов из Варшавы и Вильнюса в ответ на санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие в отношении протестующих. Минск потребовал от Литвы и Польши отозвать своих послов и сократить штат диппредставительств для достижения паритета. Требование об отзыве послов было выполнено.