Десятки белорусских IT-компаний хотят перебраться в Литву

Десятки белорусских IT-компаний интересуются возможностью перебраться в Литву. Их приоритет при выборе страны — скорость и простота.



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Литва предлагает удобные условия, даже разрешает открывать счета в компаниях, предлагающих электронные услуги. Однако все эти усилия перечеркивает сложная процедура иммиграции, пишет ru.delfi.lt .

То, что интерес белорусских компаний к Литве вырос, признает гендиректор компании «Инвестируй в Литве» Мантас Катинас.

По его словам, «на данный момент мы получили больше 80 запросов, мы активно общаемся с несколькими десятками компаний, их количество постоянно меняется».

Эксперт отметил, что в основном доминируют запросы компаний, работающих в сфере технологий, но есть и игроки других секторов.

«Поскольку процесс принятия решений конфиденциален, что-то конкретное сказать мы можем только после принятия решений», — сказал Катинас.

Гендиректор также подчеркнул, что белорусские компании готовы перевести в Литву важнейшие свои отделения, опыт в сфере ИТ, высококвалифицированных работников.