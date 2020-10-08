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Десятки белорусских IT-компаний хотят перебраться в Литву

08.10.2020 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Десятки белорусских IT-компаний интересуются возможностью перебраться в Литву. Их приоритет при выборе страны — скорость и простота.

Десятки белорусских IT-компаний хотят перебраться в Литву
Фото pixabay.com

Литва предлагает удобные условия, даже разрешает открывать счета в компаниях, предлагающих электронные услуги. Однако все эти усилия перечеркивает сложная процедура иммиграции, пишет ru.delfi.lt.

То, что интерес белорусских компаний к Литве вырос, признает гендиректор компании «Инвестируй в Литве» Мантас Катинас.

По его словам, «на данный момент мы получили больше 80 запросов, мы активно общаемся с несколькими десятками компаний, их количество постоянно меняется».

Эксперт отметил, что в основном доминируют запросы компаний, работающих в сфере технологий, но есть и игроки других секторов.

«Поскольку процесс принятия решений конфиденциален, что-то конкретное сказать мы можем только после принятия решений», — сказал Катинас.

Гендиректор также подчеркнул, что белорусские компании готовы перевести в Литву важнейшие свои отделения, опыт в сфере ИТ, высококвалифицированных работников.

 
 
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Десятки белорусских IT-компаний интересуются возможностью перебраться в Литву. Их приоритет при выборе страны — скорость и простота.
 
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