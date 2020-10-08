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Психологи рассказали о способе наладить контакт с кошкой

08.10.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда психологов из Сассекского и Портсмутского университетов в Великобритании провела два эксперимента. В первом участвовала 21 кошка в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Ученые предложили их хозяевам сесть в комнате собственного дома (это было необходимо, чтобы животные не испытывали стресс от незнакомой обстановки), в метре от питомцев. Затем под руководством психолога люди особым образом моргали или щурили глаза: предполагалось, что это позволить наладить контакт. Важно, что все кошки жили у своих хозяев не меньше трех месяцев, пишет Naked Science.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

Для второго теста взяли 24 кошки в возрасте от года до 17 лет. В ходе эксперимента с ними старался взаимодействовать уже незнакомый человек, один из исследователей. Вначале он протягивал каждому животному руку, чтобы проверить, готово ли оно идти на контакт, а затем либо медленно моргал, сидя перед ним, как и в прошлом опыте, либо просто сидел напротив, смотря в сторону и не выражая эмоций. Потом участник эксперимента вновь протягивал руку питомцу и смотрел, как изменилось его отношение. Тесты записали на видео, чтобы изучить в будущем.

Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали что кошки склонны реагировать на то, что человек щурится или медленно моргает, и повторять его действия. Также выяснилось, что описанные движения кажутся животным проявлением дружелюбия — и они спокойно подходят даже к незнакомцу, если видят его.

Ученые предположили, почему это происходит. Возможно, кошки становятся приветливыми в ответ на действия, поскольку ждут награды или рады, что человек таким образом прерывает зрительный контакт, который у животных ассоциируется с опасностью. Согласно другой гипотезе, кошки воспринимают движения глаз так же, как люди — искреннюю улыбку.

Профессор Карен Маккомб из Школы психологии Университета Сассекса и руководитель исследования отметила, что медленное моргание оказалось надежным способом наладить контакт с питомцем. «Попробуйте прищурить глаза, глядя на домашнего любимца, а затем прикрыть их на пару секунд. Вы обнаружите, что ваша кошка повторит эти действия, и сможете начать с ней своего рода разговор», — добавила она. Психологи уверены, что результаты этой работы рассказывают больше о поведении кошек и в будущем помогут лучше следить за их состоянием в разных условиях, в том числе в приютах и ветеринарных клиниках.

 
 
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Подружиться с питомцем помогли медленное моргание и прищуривание глаз.
 
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