Samsung Galaxy F41 с батареей на 6000 мАч представлен официально. Цена - 230 долларов

Источник материала: Tut.by

Samsung представила смартфон под названием Galaxy F41, устройство оснащается большим аккумулятором и предлагается по относительно невысокой цене. Об этом сообщает FoneArena .





Корпус аппарата пластиковый, сзади — сканер отпечатков пальцев и основная камера (64 Мп + 8 Мп, широкоугольная + 5 Мп, датчик глубины). Диагональ экрана с AMOLED-матрицей составляет 6,4 дюйма, разрешение — Full HD+. Есть и возможность одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD. Заряда идет через порт USB-C, а еще не отказались от 3,5-мм разъема для наушников.

Процессором выступает уже знакомый по другим девайсам Exynos 9611. Оперативной и постоянной памяти соответственно от 6/64 ГБ. Емкость встроенной батареи — 6000 мАч, в активе 15-ваттная проводная зарядка. Толщина смартфона при этом — восемь миллиметров. А еще есть фронтальная камера на 32 Мп.

Устройство, судя по всему, сперва появится в Индии по цене от 230 долларов. О планах по международному запуску девайса пока ничего не говорится.

Ниже — цены других смартфонов Samsung: