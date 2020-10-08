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Беларусь поставляет нефтепродукты в России через биржу

08.10.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские НПЗ с 1 октября начали поставки топлива в Россию через торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Об этом в ходе пресс-коференции сообщил глава биржи Алексей Рыбников, передает ТАСС.

«Срок запрета истек, белорусские нефтепродукты уже выставляются на торгах. Белорусским коллегам наш рынок интересен», - сказал он.

По словам вице-президента по спотовым рынкам СПбМТСБ Антона Карпова, с 1 октября пришли «приличные объемы». «Было продано порядка 10 тыс. тонн совокупно, насколько я помню», - добавил он, передает ТАСС.

Накануне БНК сообщила о возобновлении с 1 октября поставок автомобильного топлива в Россию, продав только с 1 по 5 октября более 25 тысяч тонн дизтоплива производства Мозырского НПЗ и «Нафтана».

Россия ввела временный запрет на импорт топлива со 2 июня по 1 октября с целью поддержки российских нефтепереработчиков.

 
 
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Белорусские НПЗ с 1 октября начали поставки топлива в Россию через торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
 
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