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БелАЭС получила разрешение на тесты на малой мощности

08.10.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская АЭС получила разрешение на право выполнения физических экспериментов на малой мощности на энергоблоке №1.

Об этом сообщил Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

"8 октября принято положительное решение … позволяющего приступить к переходу на минимально контролируемый уровень мощности и проведению физических экспериментов на малой мощности реактора энергоблока №1", - говорится в сообщении Департамента.

БелАЭС получила также право на выполнение работ по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.

 
 
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Белорусская АЭС получила разрешение на право выполнения физических экспериментов на малой мощности на энергоблоке №1.
 
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