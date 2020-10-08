БелАЭС получила разрешение на тесты на малой мощности

Источник материала: АФН

Белорусская АЭС получила разрешение на право выполнения физических экспериментов на малой мощности на энергоблоке №1.

Об этом сообщил Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

"8 октября принято положительное решение … позволяющего приступить к переходу на минимально контролируемый уровень мощности и проведению физических экспериментов на малой мощности реактора энергоблока №1", - говорится в сообщении Департамента.

БелАЭС получила также право на выполнение работ по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.