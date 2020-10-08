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Посол Ватикана прибудет в Беларусь 11 октября

08.10.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Апостольский нунций Анте Йозич прибудет в Беларусь 11 октября, сообщил в четверг портал Римско-католической церкви в республике.

"Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич прибудет в Минск в воскресенье, 11 октября", - говорится в сообщении на сайте.

Пара Римский Франциск еще 21 мая назначил архиепископа Анте Йозича новым апостольским нунцием в Беларуси. 16 сентября Йозич прошел посвящение в епископы в недавно построенной церкви Святой Семьи и Островной Богоматери в Хорватии. Таинство рукоположения в сан епископата совершил государственный секретарь Его Святейшества Папы Франциска кардинал Петро Паралин.

Йозич сменил в Беларуси Габора Пинтера, который уехал работать в Гондурас. Пинтер занимал пост апостольского нунция в Беларуси с мая 2016 года. Йозич был нунцием в Индии, потом с 2003 по 2009 год – в России, затем на Филиппинах и в Кот-Д'Ивуаре.

 
Теги: Минск
 
 
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Апостольский нунций Анте Йозич прибудет в Беларусь 11 октября, сообщил в четверг портал Римско-католической церкви в республике.
 
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