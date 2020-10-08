Белорусскую ассоциацию мини-футбола возглавил милицейский генерал-майор

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В начале заседания заместитель председателя БАМФ Иван Горовец предоставил доклад о проделанной работе за предыдущие четыре года. Геннадий Зверок рассказал о финансовой деятельности общественной организации. По итогам докладов работа БАМФ за отчетный период признана удовлетворительной. Затем прошли выборы председателя Белорусской ассоциации мини-футбола. Единогласно им был выбран Сергей Хоменко, заместитель министра МВД, генерал-майор.





Членами исполкома было предложено назначить Сергея Куницу на должность почетного председателя БАМФ — данное предложение было одобрено единогласно.





Также были сформированы секретариат, мандатная комиссия, счетная комиссия и редакционная комиссия.





Сергей Николаевич Хоменко родился 21 сентября 1966 года в г. Ясиноватая Донецкой области Украинской ССР.





В 1987 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище имени С.М.Кирова МВД СССР, в 1997 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе (г. Москва), в 2009 году — факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь. Проходил службу в различных командных должностях во внутренних войсках МВД СССР и МВД Республики Беларусь.





С 2009 года занимал должность первого заместителя начальника штаба внутренних войск, затем — первого заместителя командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь (начальника штаба). С 2014 года возглавлял Департамент охраны МВД Республики Беларусь. В декабре 2019 года назначен заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь.





Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За безупречную службу" всех степеней, другими медалями и нагрудными знаками.



