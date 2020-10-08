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Дудинского и Кохно снова будут судить

08.10.2020 18:23 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно снова будут судить. Сегодня их фамилии появились в расписании суда Заводского района, разбирательства перенесли, так как оба не смогли быть на заседании.

Денис Дудинский пояснил, что о судебном заседании узнал только сегодня от знакомых, находясь вдалеке от Минска и не смог приехать в суд. Заседание в итоге перенесли на 12 октября, сообщает Tut.by.

Кохно комментировать ситуацию не стал.

Дениса Дудинского должны были судить ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а Дмитрия Кохно по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение). Основания для судов неизвестны.

2 сентября Денис Дудинский и Дмитрий Кохно были задержаны. На следующий день их осудили на 10 суток административного ареста. Однако вышли на два дня позже окончания срока - 12 сентября. 

 
Теги: Минск
 
 
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Телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно снова будут судить. Сегодня их фамилии появились в расписании суда Заводского района, разбирательства перенесли,...
 
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