|
Дудинского и Кохно снова будут судить
Источник материала: БДГ
Телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно снова будут судить. Сегодня их фамилии появились в расписании суда Заводского района, разбирательства перенесли, так как оба не смогли быть на заседании.
Денис Дудинский пояснил, что о судебном заседании узнал только сегодня от знакомых, находясь вдалеке от Минска и не смог приехать в суд. Заседание в итоге перенесли на 12 октября,
Кохно комментировать ситуацию не стал.
Дениса Дудинского должны были судить ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а Дмитрия Кохно по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение). Основания для судов неизвестны.
2 сентября Денис Дудинский и Дмитрий Кохно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно снова будут судить. Сегодня их фамилии появились в расписании суда Заводского района, разбирательства перенесли,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)