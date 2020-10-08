|
Россия не инициировала уголовное преследование Тихановской
Источник материала: БДГ
Уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось, сообщили в МВД России.
«Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка», - пояснили в российском ведомстве.
Этот банк формируется на основании соглашений, заключенных в рамках СНГ, по нему осуществляется межгосударственный розыск лиц,
Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. За подробностями она посоветовала "Интерфаксу-Запад" обратиться в Следственный комитет.
"Никакой информации от следствия в этой связи сегодня не будет", -
О том, что Светлана Тихановская
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось, сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)