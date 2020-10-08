Россия не инициировала уголовное преследование Тихановской

Уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось, сообщили в МВД России.

«Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка», - пояснили в российском ведомстве.

Этот банк формируется на основании соглашений, заключенных в рамках СНГ, по нему осуществляется межгосударственный розыск лиц, сообщается на сайте МВД РФ.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. За подробностями она посоветовала "Интерфаксу-Запад" обратиться в Следственный комитет.

"Никакой информации от следствия в этой связи сегодня не будет", - заявила в свою очередь официальный представитель СК Юлия Гончарова.