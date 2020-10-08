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Россия не инициировала уголовное преследование Тихановской

08.10.2020 18:23 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось, сообщили в МВД России.

«Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка», - пояснили в российском ведомстве.

Этот банк формируется на основании соглашений, заключенных в рамках СНГ, по нему осуществляется межгосударственный розыск лиц, сообщается на сайте МВД РФ.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. За подробностями она посоветовала "Интерфаксу-Запад" обратиться в Следственный комитет.

"Никакой информации от следствия в этой связи сегодня не будет", - заявила в свою очередь официальный представитель СК Юлия Гончарова.

О том, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России стало известно 7 октября. Ранее в розыск на территории РФ был объявлен экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Они оба разыскиваются в рамках уголовных дел, но каких неизвестно.

 
 
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Уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось, сообщили...
 
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