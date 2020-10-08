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Под Витебском в понедельник стартуют учения ОДКБ «Нерушимое братство»
08.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси пройдут командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2020», сообщается на сайте Организации Договора о коллективной безопасности.
Маневры будут продолжаться с 12 по 16 октября. Местом их проведения станет полигон «Лосвидо» 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (Витебская область).
Военные отработают подготовку и ведение миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. Учения призваны укрепить взаимопонимание и сотрудничество между миротворческими контингентами ОДКБ.
В маневрах примут участие воинские контингенты и оперативные группы членов ОДКБ, секретариата и объединенного штаба организации, полицейских (милицейских) сил, спасательных подразделений, а также представителей Красного Креста.
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Военные отработают проведение миротворческой операции миротворческими силами организации.
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