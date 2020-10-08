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«Беларусбанк» рассказал о мошенниках, которые звонят на «вайбер» от имени банка
Источник материала: Onliner
Отдел коммуникаций «Беларусбанка»
Мошенники от имени «Беларусбанка» (используют изображение логотипа) предлагают для отмены операции оплаты, которую человек не совершал, предоставить данные платежной карты. Банк напомнил, что его специалисты никогда не спросят у вас разного рода коды и пароли.
Клиентам советуют при малейшем подозрении заканчивать разговор, после чего набирать номер официального контакт-центра — 147.
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Отдел коммуникаций «Беларусбанка» рассказал о мошенниках, которые завелись в одном из мессенджеров и представляются сотрудниками банка. Видимо, речь идет про Viber....
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