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«Беларусбанк» рассказал о мошенниках, которые звонят на «вайбер» от имени банка

08.10.2020 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отдел коммуникаций «Беларусбанка» рассказал о мошенниках, которые завелись в одном из мессенджеров и представляются сотрудниками банка. Видимо, речь идет про Viber. Уже несколько читателей сообщили нам о том, что им звонили с подозрительных номеров эти мошенники.

Мошенники от имени «Беларусбанка» (используют изображение логотипа) предлагают для отмены операции оплаты, которую человек не совершал, предоставить данные платежной карты. Банк напомнил, что его специалисты никогда не спросят у вас разного рода коды и пароли.

Клиентам советуют при малейшем подозрении заканчивать разговор, после чего набирать номер официального контакт-центра — 147.

Сегодня утром мы рассказывали историю мозырянина, который потерял таким образом 41 000 рублей.

 
 
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Отдел коммуникаций «Беларусбанка» рассказал о мошенниках, которые завелись в одном из мессенджеров и представляются сотрудниками банка. Видимо, речь идет про Viber....
 
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