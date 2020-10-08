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Проект Onliner «Немига. 20 лет спустя» занял первое место в конкурсе Белорусской ассоциации журналистов

08.10.2020 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во время конференции в БАЖ, посвященной теме безопасности журналистов, объявили результаты ежегодного конкурса «Вольное слово». В номинации «Информационные жанры» победителем стал проект Onliner, посвященный 20-летию одного из самых трагических событий в истории независимой Беларуси.

На конкурсе рассматривались более 150 текстов от 50 авторов разных СМИ.

«Информационные жанры». 1-е место. Настасья Занько, Onliner. Спецпроект  «Немига. 20 лет спустя»






— Трагедия на Немиге, на мой взгляд, одна из самых жутких в истории независимой Беларуси. 53 погибших, около 400 раненых и сотни получивших психологические травмы на всю жизнь, — рассказывает Настасья Занько. — Очень многие люди отказывались вспоминать пережитое. У многих, кто соглашался на разговор и съемки, возле перехода дрожали руки. Родные погибших не скрывали слез, а вместе с ними украдкой вытирали слезы и все, кто работал над проектом. Но каждый наш герой говорил: «Мы должны помнить эту трагедию, чтобы такого больше не повторилось». Поэтому огромное спасибо всем, кто откликнулся на просьбы дать интервью, кто помогал с поисками героев, тем, кто присылал фотографии и видео. А также всей нашей команде: фотографу Анне Ивановой, видеооператору Игорю Деменкову, Сергею Птушко и редактору видеоотдела Алексею Носову. Мы рады, что жюри конкурса так высоко оценило нашу работу.

Весь список статей проекта «Немига. 20 лет спустя»

Полный список победителей на сайте БАЖ.

Проект Onliner «Немига. 20 лет спустя» занял первое место в конкурсе Белорусской ассоциации журналистов

Конкурс «Вольное слово» проводится Белорусской ассоциацией журналистов в целях совершенствования мастерства сотрудников СМИ, вовлечения талантливых журналистов и отстаивания принципов профессиональной журналистики и свободы слова.

 
 
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Сегодня во время конференции в БАЖ, посвященной теме безопасности журналистов, объявили результаты ежегодного конкурса «Вольное слово». В номинации...
 
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