Проект Onliner «Немига. 20 лет спустя» занял первое место в конкурсе Белорусской ассоциации журналистов

Источник материала: Onliner

Сегодня во время конференции в БАЖ, посвященной теме безопасности журналистов, объявили результаты ежегодного конкурса «Вольное слово». В номинации «Информационные жанры» победителем стал проект Onliner, посвященный 20-летию одного из самых трагических событий в истории независимой Беларуси.

На конкурсе рассматривались более 150 текстов от 50 авторов разных СМИ.

«Информационные жанры». 1-е место. Настасья Занько, Onliner. Спецпроект «Немига. 20 лет спустя»













— Трагедия на Немиге, на мой взгляд, одна из самых жутких в истории независимой Беларуси. 53 погибших, около 400 раненых и сотни получивших психологические травмы на всю жизнь, — рассказывает Настасья Занько. — Очень многие люди отказывались вспоминать пережитое. У многих, кто соглашался на разговор и съемки, возле перехода дрожали руки. Родные погибших не скрывали слез, а вместе с ними украдкой вытирали слезы и все, кто работал над проектом. Но каждый наш герой говорил: «Мы должны помнить эту трагедию, чтобы такого больше не повторилось». Поэтому огромное спасибо всем, кто откликнулся на просьбы дать интервью, кто помогал с поисками героев, тем, кто присылал фотографии и видео. А также всей нашей команде: фотографу Анне Ивановой, видеооператору Игорю Деменкову, Сергею Птушко и редактору видеоотдела Алексею Носову. Мы рады, что жюри конкурса так высоко оценило нашу работу.

Весь список статей проекта «Немига. 20 лет спустя»

Полный список победителей на сайте БАЖ .





Конкурс «Вольное слово» проводится Белорусской ассоциацией журналистов в целях совершенствования мастерства сотрудников СМИ, вовлечения талантливых журналистов и отстаивания принципов профессиональной журналистики и свободы слова.