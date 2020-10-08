200 лет на дне: колонны Исаакиевского собора достали из залива – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Финском заливе под Выборгом вблизи мыса Бычья голова прошла уникальная спецоперация — со дна достали гранитные колонны, которые пролежали на дне два столетия. Колонны затонули вместе с судном в начале 19 века, когда их переправляли в Петербург, они должны были дополнить внутреннее убранство Исаакиевского собора.

Опоры обнаружили давно, но не решались поднять на поверхность – они могли расколоться во время подъема. Вес каждой колонны 45 тонн, длина - 9 метров, толщина 1 м 20 см.

Единственный, кто взялся достать находку со дна - белорусский водолаз Игорь Матюк. Он воспользовался "дедовским способом": из-под колонн вымыли песок и с помощью крепких ремней и лебедки вытащили из воды.

В будущем колонны станут достоянием Выборгского Эрмитажа. А успех этой операции имеет не только техническое, но и культурное значение, так как перед людьми предстает историческое свидетельство более чем 200-летней давности, которое демонстрирует мастерство русских людей, сумевших создать такое техническое чудо.