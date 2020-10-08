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"Лежали в огороде три часа": последствия пожара в Рязанской области – видео

08.10.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Количество пострадавших после ЧП в Рязанской области растет, в больницах – 16 человек. Люди покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения.

© Photo : МЧС РФ
Взрывы на складах под Рязанью: число пострадавших достигло 13 человек

"Схватила, кота, документы, и в чем была, как по квартире ходила, куртку схватила, вот, документы, остальное все осталось", – сказала эвакуированная местная жительница Раиса Урюпина.

На территории военного склада в районе населенного пункта Желтухино накануне начался пожар. Пламя перекинулось на площадку хранения артиллерийских боеприпасов от загоревшейся сухой травы. За пожаром последовали взрывы. Федеральную трассу "Каспий" перекрыли, в области в связи с произошедшим ввели режим ЧС.

"Позвонили на базу. Оказывается, на базе взорвались снаряды. Лежали в огороде три часа. Только встанем – и как треск начнется, невозможно! Так страшно ..." – призналась эвакуированная Зинаида Колотова.

Огонь повредил строения в нескольких населенных пунктах, последствия катастрофы устраняют до сих пор. Для ликвидации привлечены 650 военных, почти 200 единиц военной и спецтехники, вертолеты и самолеты сбросили на очаги возгорания 390 тонн воды. В общей сложности самолеты совершили пять вылетов, а вертолеты 36 раз доставляли воду к местам тушения пожаров.

К месту ЧС прибыли сводные саперные отряды, а также военная и специальная техника, в том числе пять единиц многофункциональных роботизированных комплексов "Уран-6" и "Уран-14". Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

 
 
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На территории военного склада в районе населенного пункта Желтухино под Рязанью накануне произошел пожар. В регионе ввели режим ЧС, тысячи человек были...
 
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