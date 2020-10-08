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Как перед Первой мировой. Киссинджер предупредил мир об опасной ситуации
08.10.2020 18:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: zimbio.com
Экс-госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира предупредил, что в мире складывается ситуация, схожая с положением во время Первой мировой войны.
Один из авторов политики разрядки между США и СССР считает, что США и Китай должны установить пределы геополитического противостояния, в противном случае мир окажется в ситуации, напоминающей обстановку перед Первой мировой войной. Об этом, как передает
Возникновение конфликта он объяснил появлением новых технологий, которые изменили геополитический ландшафт. Америке в нынешнем мире нужно новое мышление, считает Киссинджер, и осознание, что «мир слишком сложен для того, чтобы одна страна удерживала гегемонию как в экономике, так и в стратегической сфере».
Киссинджер неоднократно призывал Вашингтон отказаться от политики безусловной гегемонии. В июне 2017 года он во время встречи с Сергеем Лавровым заявил, что США хотят установить доминирующие позиции в мире, а Россия отстаивает свои интересы.
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Экс-госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира предупредил, что в мире складывается ситуация, схожая с положением во время Первой мировой войны.
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