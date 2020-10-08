Как перед Первой мировой. Киссинджер предупредил мир об опасной ситуации

Источник материала: Ежедневник

фото: zimbio.com

Экс-госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира предупредил, что в мире складывается ситуация, схожая с положением во время Первой мировой войны.

Один из авторов политики разрядки между США и СССР считает, что США и Китай должны установить пределы геополитического противостояния, в противном случае мир окажется в ситуации, напоминающей обстановку перед Первой мировой войной. Об этом, как передает РБК со ссылкой на Bloomberg, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в ходе виртуальной дискуссии, организованной Экономическим клубом Нью-Йорка.



Вашингтон и Пекин должны договориться о «правилах игры», чтобы избежать риска эскалации напряженности, объяснил Киссинджер, и придерживаться этих правил. «Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну», — объяснил экс-госсекретарь США.

Возникновение конфликта он объяснил появлением новых технологий, которые изменили геополитический ландшафт. Америке в нынешнем мире нужно новое мышление, считает Киссинджер, и осознание, что «мир слишком сложен для того, чтобы одна страна удерживала гегемонию как в экономике, так и в стратегической сфере».

Киссинджер неоднократно призывал Вашингтон отказаться от политики безусловной гегемонии. В июне 2017 года он во время встречи с Сергеем Лавровым заявил, что США хотят установить доминирующие позиции в мире, а Россия отстаивает свои интересы.



Киссинджер начал политическую карьеру в 1968 году, когда президент Ричард Никсон назначил его своим советником по национальной безопасности. С 1973-го по 1977 год Киссинджер был госсекретарем США.



В 1973 году он совместно с вьетнамским дипломатом Ле Дык Тхо получил Нобелевскую премию мира за завершение переговоров об окончании войны во Вьетнаме.

