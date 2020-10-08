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Редактора газеты «Царква» на 15 суток отправили за решетку

08.10.2020 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выпускающий редактор газеты греко-католической церкви в Беларуси «Царква» краевед Игорь Барановский арестован на 15 суток, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Решение вынес суд Ленинского района Бреста (судья Александр Семенчук).

Редактора газеты «Царква» на 15 суток отправили за решетку

Барановского обвинили в том, что 4 октября он являлся участником несанкционированного массового мероприятия на улице Советской и открыто выражал свои политические взгляды — шел в колонне и хлопал в ладоши.

Журналист свою вину не признал. Он заявил, что в тот день шел по Советской в гости к сестре, никаких шествий, митингов или других мероприятий не видел, соответственно, участия ни в чем не принимал; для визита к сестре специально выбрал такое время, когда все уже должно было закончиться.

Барановский заявил, что думает объявить голодовку протеста.

4 октября во время воскресных маршей протеста в целом по стране было задержано 17 журналистов.

 
Теги: Брест
 
 
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Выпускающий редактор газеты греко-католической церкви в Беларуси «Царква» краевед Игорь Барановский арестован на 15 суток, сообщила Белорусская ассоциация...
 
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