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Адвоката Колесниковой и Бабарико хотят лишить лицензии
Источник материала: Навiны
Александра Пыльченко — защитника Марии Колесниковой и Виктора Бабарико — хотят лишить лицензии.
Как сообщил БелаПАН сам Пыльченко, 7 октября в Министерстве юстиции ему было вручено «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».
«Рассматриваться данный вопрос будет 15 октября в 12 часов на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции», — сказал Пыльченко.
Он пояснил, что пока суть обвинений ему доподлинно неизвестна. 9 октября он ознакомится с материалами, послужившими основанием для рассмотрения вопроса о прекращении действия лицензии.
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Александра Пыльченко — защитника Марии Колесниковой и Виктора Бабарико — хотят лишить лицензии.
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