Адвоката Колесниковой и Бабарико хотят лишить лицензии

Александра Пыльченко — защитника Марии Колесниковой и Виктора Бабарико — хотят лишить лицензии.





Как сообщил БелаПАН сам Пыльченко, 7 октября в Министерстве юстиции ему было вручено «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».

«Рассматриваться данный вопрос будет 15 октября в 12 часов на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции», — сказал Пыльченко.

Он пояснил, что пока суть обвинений ему доподлинно неизвестна. 9 октября он ознакомится с материалами, послужившими основанием для рассмотрения вопроса о прекращении действия лицензии.