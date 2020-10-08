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Адвоката Колесниковой и Бабарико хотят лишить лицензии

08.10.2020 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александра Пыльченко — защитника Марии Колесниковой и Виктора Бабарико — хотят лишить лицензии.

Адвоката Колесниковой и Бабарико хотят лишить лицензии

Как сообщил БелаПАН сам Пыльченко, 7 октября в Министерстве юстиции ему было вручено «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».

«Рассматриваться данный вопрос будет 15 октября в 12 часов на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции», — сказал Пыльченко.

Он пояснил, что пока суть обвинений ему доподлинно неизвестна. 9 октября он ознакомится с материалами, послужившими основанием для рассмотрения вопроса о прекращении действия лицензии.

 
 
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Александра Пыльченко — защитника Марии Колесниковой и Виктора Бабарико — хотят лишить лицензии.
 
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