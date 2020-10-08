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Мархель назвал состав на матч с Грузией

08.10.2020 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал состав на поединок с Грузией.

Мархель назвал состав на матч с Грузией

Сборная Беларуси: Хаткевич, Золотов, Мартынович (к), Наумов, Бордачев, Яблонский, Хачатурян, Эбонг, Бахар, Нехайчик, Лисакович.

Сборная Грузия: Лория, Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Двали, Канкава (к), Квеквескири, Кварацхелия, Китеишвили, Окриашвили, Казаишвили.

Букмекеры считают, что фаворитом этой пары являются хозяева. Ставки на их победу принимаются с коэффициентами 2.24-2.30, на ничью — 3.08-3.13, на победу гостей — 3.74-3.82.

Встреча начнется в 19:00 по минскому времени.

Победитель матча в Закавказье разыграет путевку на континентальное первенство с выигравшим противостояние Северная Македония — Косово.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал состав на поединок с Грузией.
 
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