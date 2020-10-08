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Мархель назвал состав на матч с Грузией
Источник материала: Навiны
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал состав на поединок с Грузией.
Сборная Беларуси: Хаткевич, Золотов, Мартынович (к), Наумов, Бордачев, Яблонский, Хачатурян, Эбонг, Бахар, Нехайчик, Лисакович.
Сборная Грузия: Лория, Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Двали, Канкава (к), Квеквескири, Кварацхелия, Китеишвили, Окриашвили, Казаишвили.
Букмекеры
Встреча начнется в 19:00 по минскому времени.
Победитель матча в Закавказье разыграет путевку на континентальное первенство с выигравшим противостояние Северная Македония — Косово.
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал состав на поединок с Грузией.
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