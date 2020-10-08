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Суд обязал фирму вернуть покупательнице деньги за массажную накидку, купленную на презентации

08.10.2020 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Новогрудского района купила на презентации массажное кресло почти за 4 тысячи рублей. По словам покупательницы, товар ей предложили оформить именно в рассрочку на 36 месяцев, вручили кучу подарков. Ей задавали много отвлекающих вопросов и торопили с подписанием документов на покупку. Когда товар ей доставили, массажное кресло оказалось массажной накидкой, по использованию которой есть куча противопоказаний в инструкции, а рассрочка — вовсе не рассрочкой, а кредитом. Забрать товар и вернуть деньги продавец отказался. Покупательница обратилась в суд.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

3 июля женщина пошла на презентацию товаров. Фирма, которая стала в суде ответчиком, демонстрировала массажную накидку и ее функции, рассказывала о видах массирования и массажных программах. Далее представители компании провели розыгрыш призов, в котором женщина, подавшая в суд, выиграла подарок. Ее отвели в другой зал, сказали, что массажное кресло (позже выяснилось, что это массажная накидка. — Прим. ред.) можно приобрести в рассрочку на 36 месяцев со скидкой 30%.

Во время оформления договора купли-продажи покупательнице не дали возможности ознакомиться с инструкцией по эксплуатации массажного кресла, отвлекали большим количеством вопросов, которые не относились ни к покупке, ни к состоянию ее здоровья. В завершении оформления представители сообщили, что ей одобрен кредит, тут же обещали доставить товар на дом, даже не дав времени осознать, что ей вместо обещанной рассрочки оформили кредит.

В заявлении суду женщина указала, что 3 июля 2020 года заключила купила у ООО «ТТ» массажную накидку стоимостью 3920 рублей, одеяло меховое за 3 рубля и диванные подушки за 2 рубля. Также она получила бесплатно сковороду и кастрюлю.

Дома покупательнице помогли выгрузить массажную накидку и подарки. Женщина осмотрела массажную накидку и решила прочитать инструкцию к ней. На презентации информация из нее не озвучивалась. Из инструкции она узнала, что у использования массажной накидки есть ряд медицинских ограничений. И если у человека есть противопоказания, то нужно проконсультироваться с врачом, можно ли вообще ее применять. При наличие указанных в инструкции заболеваний ее вообще нельзя использовать.

В тот же день покупательница решила вернуть товар, однако продавец отказался его забрать.

Тогда она направила фирме претензию о расторжении договора купли-продажи. Однако, на момент подачи искового заявления в суд ответ на претензию она так и не получила.

В суде женщина потребовала расторгнуть договор с продавцом, взыскать с него 3875 рублей за товар, которые она оплатила по кредитному договору и 50 рублей аванса, который был уплачен при покупке. Кроме того, она потребовала у фирмы денежную компенсацию морального вреда в размере 200 рублей.

Представители фирмы на судебное заседание не явился, хотя их известили о месте и времени его проведения. Новогрудский районный суд удовлетворил требования покупателя в полном объеме.

 
 
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Кроме того, женщине присудили 200 рублей компенсации морального вреда.
 
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