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«Большинство против того, что происходит». Записавший обращение работник «Белоруснефти» уехал из страны
Источник материала: Tut.by
Работник «Белоруснефти» Сергей Кравченко из Речицы, который в конце сентября
Сергей пояснил, почему решил записать видеообращение к коллегам.
— Все началось с предвыборной кампании, в тот период мы с женой наблюдали за происходящим, нам это не нравилось. Но мы ничего не делали, мы были аполитичны. Все началось с того, как начали травмировать людей, которые выходили с цветами на марши солидарности. Сами начали участвовать в подобных мероприятиях.
Сергей повторил, что ему обидно было смотреть за тем, что происходит в стране, «когда людей избивают, калечат и убивают». Окончательно решение записать видеообращение Сергей принял, по его словам, когда прошла инаугурация.
— Я был возмущен, что, несмотря на то что происходит в городах Беларуси, прошла инаугурация. Для меня это недопустимо.
По его словам, своим видеообращением он хотел донести, чтобы «люди посидели и проанализировали ситуацию в стране». Сергей рассказывает, что на предприятии он работал электромонтером по обслуживанию электрооборудования, приходилось ездить в командировки. «Я общался с работниками и не видел тех 80%, которые якобы голосовали (Александр Лукашенко,
В своем видеообращении он также заявил, что намерен уйти на забастовку. «Не хочу своими налогами кормить людей, которые нас избивают, — объяснил свои планы Сергей.
Однако по факту бастовать не получилось. Через некоторое время после того, как было опубликовано в Сети видеообращение, Сергей вместе с семьей уехал из страны. Мужчина говорит, что это пришлось сделать из-за опасений за себя и своих родных и на то были основания. При этом он надеется, что в скором времени сможет вернуться в Беларусь. «Надеюсь, что мое видео достучится до работников предприятия. И наконец все закончится и я смогу вернуться», — говорит Сергей Кравченко.
Напомним, видео было
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«Большинство против того, что происходит». Записавший обращение работник «Белоруснефти» уехал из страны
Работник «Белоруснефти» Сергей Кравченко из Речицы, который в конце сентября записал видеообращение к своим коллегам, рассказал, почему это сделал и что с ним...
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