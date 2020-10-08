Обнаружены следы массового убийства во времена железного века

Источник материала: Tut.by

Международная группа ученых обнаружила следы массового убийства во времена железного века. О результатах исследования, опубликованных в журнале Antiquity, рассказывается в заметке на Phys.org. Об этом также пишет Lenta.ru .





Специалисты изучили останки скелетов, найденных на раскопках древнего поселения Ла-Хойя, находящегося на территории современной Испании. Были обнаружены кости 13 человек: девяти взрослых, двух девочек-подростков и новорожденной девочки — все они погибли между 365 и 195 годами до нашей эры.

Археологи отметили особую жестокость расправы: одна из жертв была обезглавлена, а одна из девочек была убита после того, как ей отрезали руку. Отрубленную конечность с медными браслетами нашли в нескольких метрах от тела. Убитых не хоронили, а на некоторых выявлены следы пожара. Это свидетельствует о том, что на деревню напали, перебили всех жителей и подожгли дома. Таким образом, отмечают исследователи, железный век на Пиренейском полуострове был периодом насилия.

Железным веком называют эпоху в истории человечества, которая характеризуется распространением методов обработки металла и созданием железных орудий. В целом он продолжался с XII века до нашей эры по IX век нашей эры, однако в разных местах Европы и Азии он начинался и завершался в различные века (в Северной Европе он продлился почти до конца первого тысячелетия нашей эры)