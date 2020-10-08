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Смертельная авария со школьным автобусом в Дагестане: предполагаемый виновник ДТП - белорус
Источник материала: Tut.by
Полиция в Дагестане задержала белоруса, который является предполагаемым виновником крупного ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали, сообщили
«Предполагаемый виновник ДТП — 24-летний житель Беларуси — задержан в рамках УПК РФ. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств)», — сообщил собеседник агентства.
Авария произошла 7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной трассе Астрахань — Махачкала. По данным
В результате ДТП погибли водитель школьного автобуса и две женщины. Госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников.
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Авария произошла 7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной трассе Астрахань - Махачкала.
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