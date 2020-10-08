Смертельная авария со школьным автобусом в Дагестане: предполагаемый виновник ДТП - белорус

Источник материала: Tut.by

Полиция в Дагестане задержала белоруса, который является предполагаемым виновником крупного ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану.



Фото: полиция

«Предполагаемый виновник ДТП — 24-летний житель Беларуси — задержан в рамках УПК РФ. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств)», — сообщил собеседник агентства.

Авария произошла 7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной трассе Астрахань — Махачкала. По данным следствия , здесь столкнулись пять транспортных средств: три грузовика, легковушка и школьная «Газель». Предварительно, грузовик под управлением белоруса выехал на полосу встречного движения.



Фото: СК РФ по Республике Дагестан

В результате ДТП погибли водитель школьного автобуса и две женщины. Госпитализированы 14 человек, среди которых 10 школьников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, состояние троих детей и одного взрослого, пострадавших в аварии, оценивается как тяжелое.