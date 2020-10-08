В Гродно и Новополоцке по 300 человек, в Солигорске — больше 200: рабочие массово переходят в БНП









Сотрудники Новополоцкого ОАО «Нафтан» продолжают переходить в Белорусский независимый профсоюз.





«Салідарнасці» секретарь-казначей первичной организации БНП ОАО «Нафтан» Дмитрий Койро. — Начиная с 17 августа, после выхода рабочих к заводоуправлению, к нам стали приходить люди. За этот период в «первичку» вступили уже 330 человек. Иногда за день приходят по двадцать человек, — рассказалсекретарь-казначей первичной организации БНП ОАО «Нафтан» Дмитрий Койро.





Сотрудники предприятия признаются, что после вступления в Белорусский независимый профсоюз на многих оказывается моральное давление. В личных беседах руководители намекают на проблемы, которые могут возникнуть на экзаменах при сдаче на допуск и при продлении контракта.





Тем не менее, несмотря на прессинг на местах, в ряды независимого профсоюза стали переходить не только нефтяники.





— Заявления поступают каждый день, мы постоянно организуем на предприятиях новых людей, — отмечает председатель БНП Максим Позняков. — За время после выборов больше тысячи человек вступили в БНП. Более 300 нефтяников, примерно столько же пришло в Гродно с ОАО «Гродно Азот», около 200 человек с «Беларуськалия».









Первичная профсоюзная организация сейчас создается в Жлобине (БМЗ). Там, по словам профсоюзного лидера, уже есть 50 заявлений.





Настроения у рабочих сейчас разные. Известно, что на ОАО «Нафтан» 3,5 тысячи человек накануне подписались под обращением о непризнании итогов прошедших выборов, отставке Александра Лукашенко и ЦИК.





Однако, как стало известно «Салідарнасці», на подписавшихся стало оказываться давление, часть рабочих отозвала подписи.





— Чтобы защитить этих людей, было принято решение посчитать подписи, задокументировать их количество и уничтожить. Остался протокол подсчета подписей, который отражает позицию людей, — рассказал сотрудник предприятия, который просил не называть его имени. — Эта позиция не изменилась, но есть те, кто продолжают действовать открыто, а есть люди, которые поддерживают только морально, потому что открыто этого делать не могут по ряду причин.





В БНП считают, что помочь выйти из создавшегося положения может всеобщая солидарность.









— Защита людей будет зависеть от их солидарности и желания защищаться. Мы, в свою очередь, конечно, будем помогать. Наша задача их объединить, дать инструмент в виде профсоюза и научить, как через профсоюз защищать свои интересы, — отметил председатель БНП Максим Позняков.





Он рассказал, что БНП, несмотря на различные препятствия, продолжает расширяться, потому что является единственной альтернативой утративших доверие государственных профсоюзов.





— Очень сложно сейчас регистрировать новые первичные организации. Прямо сейчас у нас в процессе регистрации еще две «первички» айтишников. Нами соблюдены все формальности, предоставлены все необходимые документы и в рамках закона причин отказать нам нет, — отмечает Максим Позняков. — Люди на предприятиях действительно полностью разочарованы в государственных профсоюзах, наконец, осознали их никчемность и то, что они являются лишь придатком государства, который контролирует настроение в коллективе и не дает людям самим бороться за свои права, отстаивать свои интересы.





Несправедливость, которая произошла с выборами, и то насилие всколыхнули людей.





— Они возмущены, и самые активные сейчас занимаются созданием на предприятиях независимых профсоюзов, потому что в основном люди понимают: если на работе будет все хорошо, то и в жизни все будет хорошо, — говорит Позняков.