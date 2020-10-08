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Беларуские силовики ответили на резкое письмо Европарламента с призывом перейти на сторону народа

08.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двадцать пять членов Европарламента отправили резкое письмо в Министерство обороны Беларуси, командующему вооруженными силами и еще в несколько силовых структур, в котором назвали власть Лукашенко нелегитимной даже после инаугурации и призвали беларуских силовиков не выполнять преступные приказы и перейти на сторону народа. Министерство обороны опубликовало на своем сайте ответ, в котором называет депутатов Европарламента «группой иностранных граждан».

В ответе говорится:

«1. Народ Беларуси сделал свой выбор — это выбор более 80% белорусов. Советуем вам уважать его и воздержаться от вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, сосредоточив внимание на решении внутренних проблем в своих государствах.

2. Попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно. Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне.

3. Вооруженные Силы Беларуси достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Беларуси. В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам».
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Двадцать пять членов Европарламента отправили резкое письмо в Министерство обороны Беларуси, командующему вооруженными силами и еще в несколько силовых...
 
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