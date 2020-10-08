Прокурор по делу Шеремета просит суд допросить 263 свидетеля

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На заседании суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор попросил суд допросить 263 человека.





УНИАН , сейчас в Шевченковском районном суде Киева продолжается очередное заседание суда присяжных по делу, где обвиняемыми являются музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Как передает, сейчас в Шевченковском районном суде Киева продолжается очередное заседание суда присяжных по делу, где обвиняемыми являются музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.





В своей речи прокурор рассказал о событиях 20 июля 2016 года, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование.





По его словам, было исследовано видео с более 300 камер видеонаблюдения, проведено более 50 обысков, а также десятки экспертиз.





Сторона обвинения показала представленные ранее видео, на которых, по данным экспертиз, якобы идентифицированы Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также переписки и расшифровки телефонных звонков трех обвиняемых, которые были ранее обнародованы на брифинге правоохранителями.





Прокурор также отметил, что Кузьменко и Антоненко были знакомы до убийства Шеремета, а в день совершения убийства они якобы 10 раз одновременно находились в пределах одной телефонной станции.





А Дугарь, по его словам, могла оставить госпиталь, в котором работала, для совершения преступления.





Он также отметил, что обвиняемые отказались от проведения ряда экспертиз.





Прокурор просит суд исследовать доказательства в следующем порядке: исследование письменных доказательств и вещественных доказательств обвинения, исследования письменных доказательств стороны защиты, допрос свидетелей, допрос экспертов и специалистов, допрос свидетелей стороны защиты, допрос обвиняемых и допрос потерпевших.





По словам судьи, в списке свидетелей обвинения - 263 человека.