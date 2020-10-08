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Прокурор по делу Шеремета просит суд допросить 263 свидетеля

08.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сторона обвинения произнесла вступительную речь и предложила свой порядок исследования доказательств.


фото УНИАН

На заседании суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор попросил суд допросить 263 человека.

Как передает УНИАН, сейчас в Шевченковском районном суде Киева продолжается очередное заседание суда присяжных по делу, где обвиняемыми являются музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

В своей речи прокурор рассказал о событиях 20 июля 2016 года, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование.

По его словам, было исследовано видео с более 300 камер видеонаблюдения, проведено более 50 обысков, а также десятки экспертиз.

Сторона обвинения показала представленные ранее видео, на которых, по данным экспертиз, якобы идентифицированы Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также переписки и расшифровки телефонных звонков трех обвиняемых, которые были ранее обнародованы на брифинге правоохранителями.

Прокурор также отметил, что Кузьменко и Антоненко были знакомы до убийства Шеремета, а в день совершения убийства они якобы 10 раз одновременно находились в пределах одной телефонной станции.

А Дугарь, по его словам, могла оставить госпиталь, в котором работала, для совершения преступления.

Он также отметил, что обвиняемые отказались от проведения ряда экспертиз.

Прокурор просит суд исследовать доказательства в следующем порядке: исследование письменных доказательств и вещественных доказательств обвинения, исследования письменных доказательств стороны защиты, допрос свидетелей, допрос экспертов и специалистов, допрос свидетелей стороны защиты, допрос обвиняемых и допрос потерпевших.

По словам судьи, в списке свидетелей обвинения - 263 человека.
 
 
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Сторона обвинения произнесла вступительную речь и предложила свой порядок исследования доказательств.
 
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