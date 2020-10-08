|
МЧС Беларуси закупит технику по совместному проекту с ЕС
08.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МЧС Беларуси закупит технику и оборудование по совместному проекту с ЕС. Об этом заявили на конференции в Минске. Цель проекта – укрепить сотрудничество Латвии, Литвы и Беларуси в области реагирования на стихийные бедствия, передает телеканал «МИР 24».
Это техника повышенной проходимости. Аварийно-спасательное оборудование позволит работать в экстремальных погодных условиях. Также состоятся совместные учения трех стран для борьбы с пожарами на заболоченных и лесных территориях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цель проекта – укрепить сотрудничество Латвии, Литвы и Беларуси в области реагирования на стихийные бедствия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)