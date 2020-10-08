МЧС Беларуси закупит технику по совместному проекту с ЕС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МЧС Беларуси закупит технику и оборудование по совместному проекту с ЕС. Об этом заявили на конференции в Минске. Цель проекта – укрепить сотрудничество Латвии, Литвы и Беларуси в области реагирования на стихийные бедствия, передает телеканал «МИР 24».

«Беларусь выступила инициатором проекта. Сумма средств – более 1 миллиона евро. Все они будут использованы на приобретение техники, аварийно-спасательного оборудования для Беларуси, а также всех участников проекта», – рассказал первый заместитель по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев.

Это техника повышенной проходимости. Аварийно-спасательное оборудование позволит работать в экстремальных погодных условиях. Также состоятся совместные учения трех стран для борьбы с пожарами на заболоченных и лесных территориях.