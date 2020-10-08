FC «Кёльн» приобрел шикарный клубный лайнер Setra с эксклюзивным салоном

Источник материала: Onliner За заказом от известной спортивной команды «гоняется» любой производитель автобусов. И дело здесь не столько в потенциальной прибыли, сколько в имидже. Поставить автобус известному спортклубу — это престижно.

Принадлежащая корпорации Daimler марка Setra выполнила заказ футбольного клуба «Кёльн», изготовив туристический автобус Setra S 516 HDH в специальной комплектации.

На бортах нанесен слоган «Кёльна» — Zesamme sin mer FC, что буквально означает «Вместе мы — ФК». В это вложено гораздо больше смысла, чем может показаться на первый взгляд. Обратите внимание на остекление.





На всех стеклах, кроме ветрового, мелким шрифтом нанесены имена болельщиков и юридических лиц. Таких имен более 6000! Чем все эти люди заслужили такой пиетет? Все просто. Это 6000 болельщиков команды, владельцы сезонных абонементов, которые отказались от возврата своих билетов на отмененные во время кризиса COVID-19 матчи.





Салон, естественно, эксклюзивный. Число посадочных мест уменьшено, расстояние между креслами — очень большое. Интерьер оформлен в тех же красных клубных цветах, что и кузов. Кресла брендированы изображением козла Хеннеса — талисмана команды.





Помимо этого, брендирование автобуса Setra S 516 HDH дополняет проектор, проецирующий логотип команды на землю, что делает его реально узнаваемым даже в темноте не только при перемещении по трассам, но и на парковке перед стадионом.





Точная цена на эксклюзивный автобус не сообщается, но понятно, что измеряется она в нескольких сотнях тысяч евро.