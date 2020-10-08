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В Жодино подожгли дверь прокуратуры — СК возбудил уголовное дело
Источник материала: Навiны
По факту поджога двери в здании прокуратуры Жодино СК открыл уголовное производство.
Дело открыто по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство), сообщила служба информации прокуратуры Минской области.
Происшествие случилось «около 3 часов ночи 8 октября», отметили в МЧС.
Прибывшие спасатели ликвидировали «возгорание на площади 0,1 кв. метра».
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По факту поджога двери в здании прокуратуры Жодино СК открыл уголовное производство.
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