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Минобороны Беларуси ответило евродепутатам
Источник материала: Навiны
Министерство обороны Беларуси отреагировало на обращение группы депутатов Европейского парламента, призвавших командующий состав силовых структур страны защищать народ, а не выполнять приказы Александра Лукашенко.
Как сказано в ответе размещен в телеграм-канале пресс-службы ведомства, «народ Беларуси сделал свой выбор — это выбор более 80% белорусов».
Минобороны посоветовало уважать этот выбор и «воздержаться от вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, сосредоточив внимание на решении внутренних проблем в своих государствах».
В министерстве считают, что «попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно». «Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне», — подчеркивается в сообщении.
«Вооруженные силы Беларуси достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Беларуси. В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам», — отметили в Минобороны.
6 октября группа из 25 депутатов Европарламента
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Министерство обороны Беларуси отреагировало на обращение группы депутатов Европейского парламента, призвавших командующий состав силовых структур страны...
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