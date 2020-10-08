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Минобороны Беларуси ответило евродепутатам

08.10.2020 19:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство обороны Беларуси отреагировало на обращение группы депутатов Европейского парламента, призвавших командующий состав силовых структур страны защищать народ, а не выполнять приказы Александра Лукашенко.

Минобороны Беларуси ответило евродепутатам

Как сказано в ответе размещен в телеграм-канале пресс-службы ведомства, «народ Беларуси сделал свой выбор — это выбор более 80% белорусов».

Минобороны посоветовало уважать этот выбор и «воздержаться от вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, сосредоточив внимание на решении внутренних проблем в своих государствах».

В министерстве считают, что «попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно». «Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне», — подчеркивается в сообщении.

«Вооруженные силы Беларуси достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Беларуси. В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам», — отметили в Минобороны.

6 октября группа из 25 депутатов Европарламента направила обращение в адрес командующего состава силовых структур Беларуси. Обращение, инициированное бывшим министром национальной обороны Литвы, а ныне депутатом Расой Юкнявичене, подписали депутаты 13 стран ЕС.

 
 
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Министерство обороны Беларуси отреагировало на обращение группы депутатов Европейского парламента, призвавших командующий состав силовых структур страны...
 
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