Минобороны Беларуси ответило евродепутатам

Министерство обороны Беларуси отреагировало на обращение группы депутатов Европейского парламента, призвавших командующий состав силовых структур страны защищать народ, а не выполнять приказы Александра Лукашенко.





Как сказано в ответе размещен в телеграм-канале пресс-службы ведомства, «народ Беларуси сделал свой выбор — это выбор более 80% белорусов».

Минобороны посоветовало уважать этот выбор и «воздержаться от вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, сосредоточив внимание на решении внутренних проблем в своих государствах».

В министерстве считают, что «попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно». «Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне», — подчеркивается в сообщении.

«Вооруженные силы Беларуси достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Беларуси. В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам», — отметили в Минобороны.