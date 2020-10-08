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В Гомеле тренеру по дзюдо дали 15 суток. Он подписал письмо спортсменов против насилия
Источник материала: Tut.by
Вчера в центре Гомеля был задержан председатель и тренер спортивного клуба «Прайд», мастер спорта по дзюдо (1 дан по дзюдо), подписант письма спортивной солидарности Константин Полей. Сегодня его арестовали.
Константин успел сообщить, что он был задержан при выходе из кафе и находится в отделении милиции. Сегодня состоялся суд. Его девушка Екатерина рассказала, что дома у нее прошел обыск.
Как рассказала SPORT.TUT.BY Екатерина, Константин ранее подписал открытое письмо спортсменов к власти против насилия, где они также призывают провести повторные выборы. По ее словам, Константина обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии на основании фотографии, где он едет на велосипеде с дочкой с шариками. Ему дали 15 суток ареста по части 1 статьи 23.34 КоАП.
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Он шел по центру города с шариками.
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