В Гомеле тренеру по дзюдо дали 15 суток. Он подписал письмо спортсменов против насилия

Источник материала: Tut.by

Вчера в центре Гомеля был задержан председатель и тренер спортивного клуба «Прайд», мастер спорта по дзюдо (1 дан по дзюдо), подписант письма спортивной солидарности Константин Полей. Сегодня его арестовали.



Фото: страница Константина Полей в «ВКонтакте»

Константин успел сообщить, что он был задержан при выходе из кафе и находится в отделении милиции. Сегодня состоялся суд. Его девушка Екатерина рассказала, что дома у нее прошел обыск.

Как рассказала SPORT.TUT.BY Екатерина, Константин ранее подписал открытое письмо спортсменов к власти против насилия, где они также призывают провести повторные выборы. По ее словам, Константина обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии на основании фотографии, где он едет на велосипеде с дочкой с шариками. Ему дали 15 суток ареста по части 1 статьи 23.34 КоАП.