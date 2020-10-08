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Эксперт: Не в интересах Литвы, Польши или ЕС прекращать выдачу виз

08.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Визовые центры Литвы, а также Генконсульство Польши отменили прием граждан. Что произошло и каковы наши перспективы?



— В ситуации, когда Беларусь потребовала сокращения сотрудников для посольств Польши и Литвы, соответственно, сократились возможности для работы по выдаваемым визам, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Андрей Егоров. — Я не думаю, что выдача виз для белорусов будет прекращена полностью.  Это скорее техническая приостановка, потому что не в интересах Литвы или Польши и в целом Евросоюза дискриминировать белорусских граждан. 

Политолог напомнил, что, невзирая ни на какие обстоятельства, остаются открытыми гуманитарные коридоры.

— В случае угрозы безопасности в эти страны наши граждане могут ехать по гуманитарным коридорам даже без виз, — уточняет эксперт.

В то же время Андрей Егоров не исключает в будущем открытие для белорусов безвизового движения на территорию ЕС, хоть и подчеркивает, что процесс этот не сможет стать быстрым. 

— Это вполне возможно, однако, нужно понимать, что это довольно сложный процесс. Мы можем иметь соглашение, подобное на то, которое имеет Армения, то есть менее глубокого уровня сотрудничества. Но в рамках этого соглашения могут быть развернуты переговоры о либерализации визового режима, — считает эксперт.

Он пояснил, почему для Беларуси в отношениях с ЕС не возможен вариант Украины и Грузии.

— Есть несколько типов соглашений, которые подписывают со странами ЕС. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС было заморожено в 1996 году после известных событий. Соответственно, двустороннего соглашения с ЕС у нас нет.


Но с началом инициативы Восточного партнерства появились два новых типа соглашений, которые предполагают более углубленную кооперацию. Один из них — это такое соглашение, которое подписано с Арменией, комплексное и углубленное соглашение о сотрудничестве. Именно такое может быть подписано и с Беларусью.

Другой тип — это Соглашения об ассоциации с ЕС, которые подписали Украина, Грузия и Молдова. Эти документы предполагают очень глубокую кооперацию, включая зону свободной торговли.

— Беларусь в ближайшей перспективе, даже если поменяется власть, вряд ли может рассчитывать на такого рода соглашение, потому что оно потребует пересмотра геополитических ориентаций. Беларусь сегодня находится в составе ЕАЭС, поэтому она не может подписать соглашение о свободной торговле с ЕС. Нужен ли для Беларуси выход из ЕАЭС — пока спорный вопрос, — полагает эксперт.

Однако, по его мнению, в случае изменения нынешней политический ситуации в стране, открытие безвизового режима может стать политическим шагом со стороны ЕС в поддержку Беларуси.

— Но заключение и этого договора предполагает довольно длительные переговоры, множество процедур, согласований, которые могут занять от полутора до двух лет, — отметил Андрей Егоров. 
 
 
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Визовые центры Литвы, а также Генконсульство Польши отменили прием граждан. Что произошло и каковы наши перспективы?
 
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