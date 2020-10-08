«Додо Пицца» устроила акцию — на улице выстроилась огромная очередь

Источник материала: Onliner

Сегодня в пиццерии «Додо Пицца», расположенной в ТЦ «Рига», неожиданно многолюдно. Внушительная очередь любителей скидок выстроилась за акционной пиццей, которую в ресторане продают по 3,99 рубля. Здание пиццерии не может вместить всех желающих, поэтому очередь растянулась почти на сотню метров, до перекрестка у «Риги». На момент публикации заметки нам сообщили, что люди постоянно подходят, очередь растет.





Это, наверное, первая в последние несколько месяцев очередь в Минске, не имеющая никакого политического подтекста, который просматривался, например, в наплыве посетителей в закрытый магазин symbal.by или в кафе на проспекте Победителей, где во время митингов разбили витрину. Просто очередь за дешевой пиццей — никакого потаенного смысла. Количество акционных пицц ограничено 5000, продавать их по такой цене будут лишь сегодня.



