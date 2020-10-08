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«Додо Пицца» устроила акцию — на улице выстроилась огромная очередь

08.10.2020 20:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в пиццерии «Додо Пицца», расположенной в ТЦ «Рига», неожиданно многолюдно. Внушительная очередь любителей скидок выстроилась за акционной пиццей, которую в ресторане продают по 3,99 рубля. Здание пиццерии не может вместить всех желающих, поэтому очередь растянулась почти на сотню метров, до перекрестка у «Риги». На момент публикации заметки нам сообщили, что люди постоянно подходят, очередь растет.

«Додо Пицца» устроила акцию — на улице выстроилась огромная очередь

Это, наверное, первая в последние несколько месяцев очередь в Минске, не имеющая никакого политического подтекста, который просматривался, например, в наплыве посетителей в закрытый магазин symbal.by или в кафе на проспекте Победителей, где во время митингов разбили витрину. Просто очередь за дешевой пиццей — никакого потаенного смысла. Количество акционных пицц ограничено 5000, продавать их по такой цене будут лишь сегодня.

«Додо Пицца» устроила акцию — на улице выстроилась огромная очередь

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в пиццерии «Додо Пицца», расположенной в ТЦ «Рига», неожиданно многолюдно. Внушительная очередь любителей скидок выстроилась за акционной пиццей, которую...
 
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