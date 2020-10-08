ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой могут лишить лицензии

08.10.2020 20:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Александр Пыльченко, адвокат, представляющий интересы Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, вчера получил уведомление «о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии». Адвокат отмечает, что пока не знает сути претензий, которые ему предъявляют. Завтра он планирует идти в Министерство юстиции и ознакомиться с материалами.

— Все подробности я узнаю завтра. С чем связано полученное уведомление, пока не понимаю. Возможно, с публикациями в СМИ, — прокомментировал Onliner Александр Пыльченко.

Вопрос о лишении Пыльченко лицензии будет рассматриваться 15 октября в 12:00.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Пыльченко, адвокат, представляющий интересы Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, вчера получил уведомление «о рассмотрении вопроса о прекращении...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС Беларуси закупит технику по совместному проекту с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика