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В районе Боровлян «Лексус» насмерть сбил двух женщин

08.10.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на трассе МинскВитебск в районе Боровлян.

В районе Боровлян «Лексус» насмерть сбил двух женщин

 

В районе Боровлян «Лексус» насмерть сбил двух женщин

Как сообщили в пресс-службе МВД, 47-летняя водитель «Лексуса», «двигаясь по крайней левой полосе, насмерть сбила двух женщин».

По данным ГАИ, «они перебегали проезжую часть в неустановленном месте».

Буквально за час до этого примерно в полукилометре также произошло ДТП. К счастью без летальных исходов.

По предварительной информации, на регулируемом перекрестке дороги Боровляны — Логойск 59-летний водитель «Toйоты» поворачивал налево.

В районе Боровлян «Лексус» насмерть сбил двух женщин

 

В районе Боровлян «Лексус» насмерть сбил двух женщин

«В это время ему на встречу ехал 35-летний мужчина на «БМВ», для которого зажегся желтый сигнал светофора. По этой причине произошло боковое столкновение», — отметили в ГАИ.

В результате аварии водитель «немца» пострадал и был доставлен в больницу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на трассе Минск — Витебск в районе Боровлян.
 
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