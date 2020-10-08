В районе Боровлян «Лексус» насмерть сбил двух женщин

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на трассе Минск — Витебск в районе Боровлян.









Как сообщили в пресс-службе МВД, 47-летняя водитель «Лексуса», «двигаясь по крайней левой полосе, насмерть сбила двух женщин».

По данным ГАИ, «они перебегали проезжую часть в неустановленном месте».

Буквально за час до этого примерно в полукилометре также произошло ДТП. К счастью без летальных исходов.

По предварительной информации, на регулируемом перекрестке дороги Боровляны — Логойск 59-летний водитель «Toйоты» поворачивал налево.









«В это время ему на встречу ехал 35-летний мужчина на «БМВ», для которого зажегся желтый сигнал светофора. По этой причине произошло боковое столкновение», — отметили в ГАИ.

В результате аварии водитель «немца» пострадал и был доставлен в больницу.