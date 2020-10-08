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Под Минском Lexus сбил двух перебегающих проезжую часть женщин - они погибли

08.10.2020 20:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В районе Боровлян днем 8 октября произошло смертельное ДТП — погибли две женщины, сообщает МВД.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Около 14.50 на трассе «Минск-Витебск» Lexus, который двигался по крайней левой полосе, сбил двух женщин. От полученных травм женщины погибли на месте аварии. За рулем авто была 47-летняя водитель. В милиции сообщили, что женщины перебегали проезжую часть в неустановленном месте.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК, сообщили в Следственном комитете.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В милиции сообщили, что женщины перебегали проезжую часть в неустановленном месте.
 
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