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Под Минском Lexus сбил двух перебегающих проезжую часть женщин - они погибли
Источник материала: Tut.by
В районе Боровлян днем 8 октября произошло смертельное ДТП — погибли две женщины,
Около 14.50 на трассе «Минск-Витебск» Lexus, который двигался по крайней левой полосе, сбил двух женщин. От полученных травм женщины погибли на месте аварии. За рулем авто была 47-летняя водитель. В милиции сообщили, что женщины перебегали проезжую часть в неустановленном месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК,
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В милиции сообщили, что женщины перебегали проезжую часть в неустановленном месте.
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