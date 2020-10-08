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Тест: мужчина или женщина? Определите по фото

08.10.2020 20:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы до сих пор думаете, что цветной маникюр — это только для женщин, а лысая голова — для мужчин, то вы ошибаетесь. В 2020-м порой сложно определить пол человека по его виду. Предлагаем вам попробовать свои силы на известных блогерах и моделях. Сможете определить, кто здесь мужчина, а кто — женщина?

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Посмотрели на социальные сети известных блогеров и моделей и сделали сложный тест: мужчина или женщина перед вами. Нет, реально сложный.
 
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