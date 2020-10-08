Тест: мужчина или женщина? Определите по фото

Источник материала: Tut.by

Если вы до сих пор думаете, что цветной маникюр — это только для женщин, а лысая голова — для мужчин, то вы ошибаетесь. В 2020-м порой сложно определить пол человека по его виду. Предлагаем вам попробовать свои силы на известных блогерах и моделях. Сможете определить, кто здесь мужчина, а кто — женщина?